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Gölbaşı'nda park kanalları temizlenip köprüler güçlendirildi

Gölbaşı Belediyesi Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndaki kanalı temizleyip köprülerde bakım ve taşıyıcı kolon güçlendirmesi yaparak parkları yeniliyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Gölbaşı'nda park kanalları temizlenip köprüler güçlendirildi

osmanlı ve selçuklu parkı'nda temizlik ve onarım:

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndan geçen kanalda kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Kanalda biriken çamur ve atıklar iş makineleriyle toplandı; kalan birikintiler ise tazyikli suyla yıkanarak temizlendi. Çalışmalar, kanal akışını normale döndürmeyi ve alanın hijyenini artırmayı hedefliyor.

köprülerde bakım, boya ve güçlendirme:

Kanal üzerinde bulunan köprülerde de eş zamanlı olarak bakım ve onarım yapıldı. Ekipler köprü yüzeylerinde boya ve estetik müdahaleler gerçekleştirirken, taşımayı sağlayan taşıyıcı kolonları onararak güçlendirdi. Bu müdahaleler hem güvenliği artırmayı hem de yapısal ömrü uzatmayı amaçlıyor.

belediye çalışmasının amacı ve sürdürülebilirliği:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçe genelinde ortak kullanım alanlarını nitelikli hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Odabaşı, "Gölbaşı’mızın parklarını, yeşil alanlarını ve sosyal yaşam alanlarını vatandaşlarımız için daha temiz, düzenli, estetik ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Osmanlı ve Selçuklu Parkı’ndan geçen kanalda gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarının yanı sıra köprülerimizin bakımını yaptık, taşıyıcı kolonlarını onararak güçlendirdik. Amacımız, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzurla vakit geçirebilecekleri, güvenle kullanabilecekleri ve keyif alabilecekleri alanlar oluşturmak. Gölbaşı’mızın her köşesinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarımızı sürdürerek ilçemizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz," dedi.

Belediye yetkilileri, Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndaki müdahalelerin benzer biçimde ilçe genelindeki diğer park ve yeşil alanlarda da planlı şekilde devam edeceğini vurguladı. Yapılan çalışmaların odağında temizlik, estetik düzenleme ve kullanıcı güvenliği bulunuyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, OSMANLI VE SELÇUKLU PARKI’NDAN GEÇEN KANALDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI...

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, OSMANLI VE SELÇUKLU PARKI’NDAN GEÇEN KANALDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİRKEN KANAL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLERDE DE BAKIM, BOYA VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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