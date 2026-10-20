Eski oyunlarla yeni umut: Yiğido Dede çocuklarla buluştu

Yiğido Dedeyle eskimeyen oyunlar: okulda kültürel buluşma

İçişleri Bakanlığı PRODES kapsamında desteklenen ve Sivas Kalpten Olsun Derneği tarafından yürütülen "Yiğido Dedeyle Eskimeyen Oyunlar" projesi, Merkez Çallı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliklerle çocukları geleneksel oyunlar, masallar ve kültürel değerlerle buluşturdu. Gün boyu süren program, katılımcılara hem eğlence hem de farkındalık sunmayı hedefledi.

Söyleşi, hediyeler ve masal anları:

Program kapsamında okulu ziyaret eden Prof. Dr. Recep Toparlı, öğretmenlerle bir araya gelerek Türk dilinin zenginliği ve güzellikleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Toparlı, öğretmenlerle yaptığı görüşmenin ardından öğrencilere oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtarak sevince ortak oldu. Etkinliğin en renkli bölümlerinden birini ise Yiğido Dede Selman Devecioğlu tarafından anlatılan masallar oluşturdu; Devecioğlu, çocuklara arkadaşlık, paylaşma, dayanışma ve iyilik temalarını işleyen öyküler anlattı.

Geleneksel oyunlar ve yerel iş birliği:

Okul bahçesinde düzenlenen geleneksel oyunlara katılan öğrenciler, ip atlama, körebe ve benzeri etkinliklerle hem fiziksel hem sosyal olarak aktif zaman geçirdi. Etkinlik boyunca teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve bilinçli kullanım üzerine de farkındalık çalışmaları yapıldı; Yeşilay yetkilileri öğrencilere ekran süresinin dengelenmesi ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi konularında bilgilendirme sundu. Ayrıca Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor malzemeleri hediye ederken, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Gezici Kütüphanesi çocukları kitaplarla buluşturdu; Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de geleneksel oyunlara katılarak etkinliğe destek verdi.

Gün boyu süren etkinlikler, öğrenci, öğretmen ve katılımcıların bir araya geldiği ortak öğle yemeğiyle son buldu. Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Kalpten Olsun Derneğinin desteğiyle misafirlere çeşitli ikramlarda bulunarak programın toplumsal dayanışma boyutunu pekiştirdi. Etkinlik, geleneksel kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması ve çocukların sosyal becerilerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PRODES KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE SİVAS KALPTEN OLSUN DERNEĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “YİĞİDO DEDEYLE ESKİMEYEN OYUNLAR” PROJESİ, MERKEZ ÇALLI İLK VE ORTAOKULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARI GELENEKSEL OYUNLAR, MASALLAR VE KÜLTÜREL DEĞERLERLE BULUŞTURDU.