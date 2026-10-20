Rektör Fatih Altun kampüs turunda taksi durağında çay molası ve öğrenci sohbeti

taksi durağında çay molası:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içinde gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında taksi durağında durdu ve esnafın yaptığı çay ikramını geri çevirmedi. Durakta bir araya geldiği esnafla kısa süreli sohbet eden Rektör Altun, onların taleplerini ve gündeme dair gözlemlerini dinledi.

Görüşme sırasında samimi bir hava oluştu; Rektör Altun'un esnafla doğrudan iletişim kurması, kampüs içindeki günlük hayatı yakından takip ettiğini gösterdi. Esnafın ilettiği istekler not alındı ve ilgili birimlere iletilmek üzere notlar alındığı belirtildi.

öğrencilerle selamlaşma ve görüş alışverişi:

Durak ziyaretinin ardından kampüsteki yürüyüşüne devam eden Rektör Altun, yolda karşılaştığı öğrencilerle de selamlaşarak sohbet etti. Öğrencilerin görüşlerini dinleyen ve onlarla yakından ilgilenen Rektör, karşılaştığı öğrencilere başarılar diledi ve eğitim sürecine ilişkin kısa değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür ziyaretler, üniversite yönetiminin kampüs paydaşlarıyla doğrudan iletişim kurma ve gündelik ihtiyaçları yerinde değerlendirme yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Rektörün hem esnaf hem de öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim, kampüs yaşamına ilişkin geri bildirimlerin doğrudan alınmasına olanak sağladı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN; KAMPÜSTE YÜRÜYÜŞ SIRASINDA YOLDA KARŞILAŞTIĞI ÖĞRENCİLER İLE YAKINDAN İLGİLENEREK, TAKSİ DURAĞI ESNAFI İLE ÇAY İÇTİ.