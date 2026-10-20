Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Rektör Fatih Altun kampüs turunda taksi durağında çay molası ve öğrenci sohbeti

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüste yürüyüş yaparken taksi durağı esnafının çay ikramını kabul etti, öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Rektör Fatih Altun kampüs turunda taksi durağında çay molası ve öğrenci sohbeti

taksi durağında çay molası:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içinde gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında taksi durağında durdu ve esnafın yaptığı çay ikramını geri çevirmedi. Durakta bir araya geldiği esnafla kısa süreli sohbet eden Rektör Altun, onların taleplerini ve gündeme dair gözlemlerini dinledi.

Görüşme sırasında samimi bir hava oluştu; Rektör Altun'un esnafla doğrudan iletişim kurması, kampüs içindeki günlük hayatı yakından takip ettiğini gösterdi. Esnafın ilettiği istekler not alındı ve ilgili birimlere iletilmek üzere notlar alındığı belirtildi.

öğrencilerle selamlaşma ve görüş alışverişi:

Durak ziyaretinin ardından kampüsteki yürüyüşüne devam eden Rektör Altun, yolda karşılaştığı öğrencilerle de selamlaşarak sohbet etti. Öğrencilerin görüşlerini dinleyen ve onlarla yakından ilgilenen Rektör, karşılaştığı öğrencilere başarılar diledi ve eğitim sürecine ilişkin kısa değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür ziyaretler, üniversite yönetiminin kampüs paydaşlarıyla doğrudan iletişim kurma ve gündelik ihtiyaçları yerinde değerlendirme yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Rektörün hem esnaf hem de öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim, kampüs yaşamına ilişkin geri bildirimlerin doğrudan alınmasına olanak sağladı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN; KAMPÜSTE YÜRÜYÜŞ SIRASINDA YOLDA...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN; KAMPÜSTE YÜRÜYÜŞ SIRASINDA YOLDA KARŞILAŞTIĞI ÖĞRENCİLER İLE YAKINDAN İLGİLENEREK, TAKSİ DURAĞI ESNAFI İLE ÇAY İÇTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim
images

Tomtaş'ın yarım kalan hikâyesi havacılık lisesiyle Kayseri'de yeniden yazılıyor
images

Eğitimde liderlik ve kurum kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen seminer Menteşe'de...
images

Türk dünyasının ozanları Gaziantep'te kültür mirasını sahneledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi