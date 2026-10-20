Hükümlülere üretken bir dönüş: tarım ve hayvancılık semineriyle meslek eğitimi

Seminerin hedefi ve koordinasyon

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen seminer, hükümlülerin mesleki gelişimini desteklemek ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Eğitim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütüldü ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Program içeriği ve verilen bilgiler

Etkinlikte katılımcılara tarım ve hayvancılığın önemi, tarımsal üretim faaliyetleri, üretim süreçleri ve sektördeki mesleki fırsatlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sunumlarda üretim faaliyetlerinin sunduğu imkânlar, uygulamalı çalışmaların önemi ve meslek edinme yolları vurgulandı. Seminerin temel amacı hükümlülerin tarım ve hayvancılık alanındaki bilgi birikimlerini geliştirmek ve üretime katılımlarını teşvik etmekti.

Beklenen kazanımlar ve sürdürülebilir yaklaşımlar

Yetkililer, düzenlenen faaliyetlerin hükümlülerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağladığını, meslek edinme süreçlerini kolaylaştırdığını ve sosyal hayata katılımlarını artırdığını belirtti. Seminer sonrasında katılımcıların edindikleri becerileri üretime dönüştürmeleri ve istihdam olanaklarına yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ve hayvancılık alanında bilgi paylaşımını ve mesleki gelişimi destekleyen benzer faaliyetlerin kurumlar arası iş birliğiyle devam ettirileceğini duyurdu. Bu tür programların hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

ÇARŞAMBA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HÜKÜMLÜLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK VE TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILMALARINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİNCE TARIM VE HAYVANCILIK KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.