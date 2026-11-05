Akdeniz'de kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Akdeniz'de kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü:

Akdeniz Belediyesi ile Hak-İş Mersin İl Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Kızılay Kan Bağışı Kampanyası, belediyenin ana hizmet binası bahçesinde gün boyu sürdü. Kampanyaya belediye personeli ve çok sayıda vatandaş bağışta bulundu.

Yerel yetkililerden çağrı:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Hak-İş Mersin İl Başkanı Mehmet Yüce, Kızılay Mersin Şube Başkanı Lütfi Parıltı ve AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mahsum Sevimli kampanya boyunca bağışçılarla bir araya geldi ve destek verdiler.

Beşikci, kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve kanın yapay olarak üretilemediğini belirterek, tek bir bağışın "Bir bağış 3 insanın hayatını kurtarabilir" sözünü hatırlattı. Bağış yapan personel ve vatandaşlara teşekkür etti ve düzenli bağış çağrısında bulundu.

Kızılay'dan düzenli bağış uyarısı:

Kızılay yetkilileri de kampanya sırasında kan stoklarının sürekliliği için düzenli bağışın önemine dikkat çekti. Yetkililer, sağlığı uygun olan vatandaşları kan vermeye davet etti ve kampanyanın toplumsal dayanışma örneği olduğunu vurguladı.

Kampanya, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğün güçlü bir örneği olarak tamamlandı; belediye ve sivil toplum işbirliğinin kan bağışı bilincini artırmaya katkı sağladığı ifade edildi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ İLE HAK-İŞ MERSİN İL BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KIZILAY KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.