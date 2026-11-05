Gürün'de 1.500 rakımlık bahçelerde badem verimi ve kalitesi öne çıktı

Gürün'de badem hasadı başladı

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karahisar köyündeki bahçelerde sonbahar dönemiyle birlikte badem hasadı başladı. Yaklaşık 1.500 rakımda yer alan arazilerde yetişen ürünler, bu yılki yağışların etkisiyle hem verim hem de kalite açısından üreticileri memnun etti.

Bölgede genel üretim kapsamında yaklaşık 5 bin badem ağacından elde edilen ürünler toplanırken, hasat işlemleri sıralı ve mekanize usullerle yürütülüyor. Toplanan bademler albeniye göre kabuklu veya kırık olarak piyasaya sunuluyor.

hasat ve işleme süreci:

Hasat edilen bademler önce patoz makineleri yardımıyla yeşil kabuklarından ve yapraklarından ayrılıyor. Ayrılma işleminin ardından ürün kurutmaya alınarak nem oranı kontrol ediliyor ve alıcının talebine göre kabuklu ya da kırılmış biçimde paketleniyor. Hasadın ardından işlenen bademlerin satış fiyatı da üreticiyi memnun etti; kilosu 250 TL'den alıcı buluyor.

pazarlama ve bölgesel potansiyel:

Hasat edilen bademler öncelikle Gaziantep, İstanbul ve Elazığ başta olmak üzere birçok bölgeye gönderiliyor, buradan da yurt dışına ihracat yapılıyor. Badem yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan üreticiler, tarımsal çeşitliliğin ekonomik katkısını artırmayı hedefliyor.

Çiftçi Samet Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi: "Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Karahisar köyünde badem yetiştiriciliği yapıyoruz. Hasat edilmek üzere yaklaşık iki bin adet beş yaşında ferragnes ve Ferraduel cinsi badem ağacımız bulunuyor. Bahçemiz yaklaşık bin beş yüz rakımda yer alıyor. Bölge iklim ve toprak şartları badem yetiştiriciliği için gayet uygun durumda. Hem verimden hem de hasat ettiğimiz bademlerin kalitesinden memnunuz. Hasat döneminin ardından bademleri patoz makineleri ile yeşil kabuklarından ve yapraklarından ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Satış aşamasında ise müşterilerimizin tercihine göre kabuklu ya da kırılmış halde satışa sunuyoruz. Gürün ilçemiz sadece kaysı değil badem hasadı ile de adından söz ettirecek bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek için şu an ürettiğimiz bademlerin hasadına devam ediyoruz. Amacımız Gürün ve çevresinde tarımsal üretimi geliştirmek, bölgede badem üreticiliğini yaygınlaştırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır."

Üreticiler, uygun iklim ve toprak koşullarının sağladığı avantajı kullanarak bölgesel üretimi artırmayı ve badem üreticiliğinin Gürün genelinde daha yaygın hale gelmesini amaçlıyor.

Gürün’de badem hasadı başladı, verim ve kalite çiftçinin yüzünü güldürdü