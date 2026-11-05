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Çiftçilere kapsamlı rehberlik: üretim planlamasından tarım sigortalarına kadar bilgilendirme sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 çiftçi eğitimleri kapsamında Beyyazı ve Salar beldelerinde üretim planlaması, B-Reçete, su verimliliği ve tarım sigortaları konusunda bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çiftçilere kapsamlı rehberlik: üretim planlamasından tarım sigortalarına kadar bilgilendirme sürüyor

Toplantıların amacı ve yürütülmesi:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında Beyyazı ve Salar beldelerinde üreticilerle bir araya gelindi. Toplantılar, il müdürlüğü şube müdürleri ve teknik personeller tarafından gerçekleştirildi ve programın amacı yerel üretimin güçlendirilmesi olarak açıklandı.

Ele alınan başlıklar ve uygulamalar:

Toplantılarda tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, bitki ve hayvan sağlığı, hastalıklarla mücadele yöntemleri, B-Reçete Sistemi, su verimliliği ve tarım sigortaları gibi başlıklarda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Uzman teknik personel, uygulama örnekleri ve mevzuat açıklamaları ile üreticilerin sorularını yanıtladı.

Geri bildirimler ve devam eden eğitimler:

Toplantılarda üreticilerin sorun, talep ve önerileri dinlendi; gelen geri bildirimler kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletilmek üzere not edildi. İl müdürlüğü, il genelindeki köy ve beldelerde çiftçi eğitimlerinin devam edeceğini belirtti ve benzer oturumların sürdürüleceğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2026 YILI ÇİFTÇİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME...

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2026 YILI ÇİFTÇİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI KAPSAMINDA BEYYAZI VE SALAR BELDELERİNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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