Yaban hayatını korumak için Bayburt avlaklarında kapsamlı denetim

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla il genelindeki avlak alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, avlak alanları ile yaban hayvanlarının yaşam alanlarını yerinde inceleyerek ihlalleri tespit etmeye çalışıyor.

Denetim yöntemleri:

Kontroller sırasında drone ile havadan tarama yapılarak geniş alanların kısa sürede gözetimi sağlanıyor. Kara ekipleri ise teleskoplu dürbünlerle uzun menzilli gözlem gerçekleştiriyor; bu sayede kaçak avcılık belirtileri ve yasaklı etkinlikler erken aşamada tespit edilebiliyor.

Hukuki çerçeve ve hedefler:

Denetimler, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yürütülüyor. Amaç, avcılık faaliyetlerini yasal çerçevede takip ederek yasa dışı avlanma olaylarının önüne geçilmesi ve doğal yaşamın korunmasıdır. DKMP yetkilileri, saha kontrollerinin yanı sıra halkın bilinçlendirilmesinin de koruma çalışmalarında önemli olduğunu vurguluyor.

Gerçekleştirilen bu denetimlerle hem avlak alanlarının sürdürülebilir kullanımı hem de bölgedeki yaban türlerinin güvenliği hedefleniyor. Ekiplerin çalışmaları rutin olarak devam ediyor.

BAYBURT'UN AVLAK ALANLARINDA DENETİMLER SÜRÜYOR