Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı eğitim ve genç bilimde uluslararası başarı elde etti

Vakfın iki programı ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllendirildi

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, sağlık profesyonellerinin beslenme alanındaki bilgi ve iletişim yetkinliklerini geliştirmeye yönelik ve genç araştırmacılara destek veren iki ayrı programıyla hem uluslararası hem de ulusal düzeyde ödül aldı. Vakfın 2022'de başlattığı eğitim çalışması uluslararası birincilikle taçlanırken, genç bilim insanlarına yönelik ödül programı ise Türkiye çapında takdir gördü.

Uluslararası tanınırlık: Medical Nutrition Education Award

Vakıfın 2022'de hayata geçirdiği Sağlık Profesyonellerine Yönelik Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı, NNEdPro Global Institute ve International Academy of Nutrition Educators (IANE) tarafından yürütülen NNEdPro-IANE 2026 ödül programı kapsamında Medical Nutrition Education Award kategorisinde birinci seçildi. Ödül; beslenme eğitiminde mükemmeliyet, bilimsel uzmanlık, yenilikçi eğitim uygulamaları ve oluşturulan etki kriterleri üzerinden değerlendirilen projelere veriliyor. Bu sonuç, Vakfın beslenme eğitimi ile sağlık iletişimi çalışmalarının uluslararası alanda kabul gördüğünü ortaya koyuyor.

Program, sağlık profesyonellerinin güncel bilimsel bilgiyi klinik uygulamalara ve sağlık iletişimine taşımasını hedefliyor. Eğitim içeriği, katılımcıların bilgi düzeyini artırmaya yönelik yöntemlerin yanı sıra, bilginin toplum faydasına dönüştürülmesini destekleyecek iletişim stratejilerini de içeriyor. Uluslararası ödül, programın hem pedagojik yaklaşımını hem de uygulamada yarattığı etkileri onaylıyor.

Ulusal düzeyde destek ve görünürlük: SEDEFED özel ödülü

Vakfın genç bilim insanlarını desteklemeye odaklanan Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü programı da Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında SEDEFED Özel Ödülüne layık görüldü. SEDEFED Özel Ödülü, TÜHİD ve Sektörel Dernekler Federasyonu iş birliğiyle verilen ve sivil toplum kuruluşlarının kamu, özel sektör ve uluslararası paydaşlarla birlikte hayata geçirdiği, toplumsal değer yaratan kurumsal projeleri değerlendiren bir ayrıcalık niteliği taşıyor.

Bu ödül, vakfın genç araştırmacılara yatırım yapma vizyonunun ve bilimsel üretimin toplumsal faydaya dönüşmesini teşvik etme yaklaşımının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Program, genç bilim insanlarının araştırma kapasitelerini güçlendirmeyi, uluslararası iş birliklerine hazırlanmasını sağlamayı ve araştırma çıktılarının topluma aktarılmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Yahya Ülker, ödüllerle ilgili açıklamasında bilime yapılan yatırımın insan hayatına katkısıyla ölçüldüğünü vurguladı: "Sabri Ülker’in bilime, eğitime ve insan yetiştirmeye verdiği önemi geleceğe taşırken, yaptığımız her çalışmada toplum için kalıcı bir fayda üretmeyi hedefliyoruz." Ülker, sağlık profesyonellerinin güncel bilgiyi uygulamalarına aktarması ile genç araştırmacıların uluslararası iş birlikleriyle gelişmesinin birbirini tamamlayan sorumluluklar olduğunu belirtti.

Begüm Mutuş, Vakfın önceliklerinin bilime yatırım ve toplumsal farkındalık oluşturma olduğunu ifade etti. Mutuş, ödüllerin Vakfın stratejisinin farklı platformlarda karşılık bulduğuna işaret ettiğini ve çalışmaların bilimin gelişmesine katkı ve güvenilir bilginin toplum sağlığına etkisini güçlendirme hedefiyle sürdürüleceğini söyledi.

Her iki ödül de Vakfın beslenme eğitimi, sağlık iletişimi ve genç araştırmacılara destek alanlarındaki uzun vadeli yaklaşımını teyit eder nitelikte. Vakıf, bundan sonraki dönemde de Türkiye’deki bilimsel birikimi uluslararası çalışmalarla buluşturmaya ve bilimin toplum yararını artırmaya odaklanmayı sürdürecek.

SABRİ ÜLKER GIDA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VAKFI BAŞKANI YAHYA ÜLKER