Köşk'te gençlere İslam bilim geleneğinin mirası aktarıldı

Programın odağı:

Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen "Yeni Bir Medeniyetin Doğuşu: İslam Bilim Tarihi" seminerler dizisinin beşinci programı, lise öğrencilerinin tarihî ve kültürel birikimlerini güçlendirmeyi amaçladı. Etkinlik Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi ve konuşmacı olarak Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkamış katıldı.

Sunumun içeriği:

Dr. Nuri İlkamış, konuşmasında İslam medeniyetinin bilim alanındaki köklü geçmişine vurgu yaptı. Seminerde, Müslüman bilim insanlarının farklı disiplinlerde insanlığa sunduğu katkılar ele alındı ve geçmişten günümüze uzanan ilim geleneğinin çocuklara ve gençlere nasıl iletilebileceği üzerinde duruldu.

Yayın tanıtımı ve hediyeler:

Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dergi ve kitaplar tanıtıldı. Seminerin sonunda öğrencilere söz konusu yayınlardan ve başka çeşitli kaynaklardan oluşan kitap ve dergi hediyeleri verildi; bu uygulama, katılımcıların seminerde edinilen bilgileri pekiştirmesine katkı sağladı.

Genç kuşaklara aktarma amacı:

Seminerler dizisinin amacı, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki yerini genç nesillere aktarmak ve onların tarihî-culturel farkındalıklarını artırmaktı. Beşinci program, katılan öğrencilerin tarihî bilgi dağarcığını zenginleştirdi ve ilim geleneğinin sürekliliğinin önemini vurguladı.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN "YENİ BİR MEDENİYETİN DOĞUŞU: İSLAM BİLİM TARİHİ" SEMİNERLER DİZİSİNİN BEŞİNCİ PROGRAMINDA, İSLAM MEDENİYETİNİN BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRDIĞI DEĞERLER VE MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARININ İNSANLIĞA KATKILARI ANLATILDI.