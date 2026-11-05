Kucağa alınan turist selfie ve video çekerek sağanakta karşıya geçti

Karaköy'de sağanakta sıra dışı anlar

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Beyoğlu Karaköy mevkiinde yolun göle dönmesine neden oldu. Suyla kaplanan yolda karşıya geçmeye çalışan turistler, alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

Turistin kucağa alınma anı ve kayıtlar:

Görüntülerde bir turistin, yanındaki kadın arkadaşının kucağına alınarak yolun karşısına taşındığı görülüyor. Arkadaşının kucağındaki kadın ise bu sırada cep telefonuyla selfie çekiyor; karşıya geçtikleri anları da video ile kaydetmeyi ihmal etmiyor. Bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Aynı noktada benzer girişimler ve yaya davranışları:

Aynı kesitte bir başka kadın turistin de arkadaşını sırtına alarak karşıya geçtiği kayda geçti. Bazı vatandaşlar ise su birikintilerini atlayarak aşmaya çalıştı; bu durum, taşan suyun günlük yaşamı nasıl etkilediğini gösterdi.

Görüntüler; kent merkezinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinin yaratabileceği zorlukları ve insanların pratik çözümler üretme biçimlerini yansıtıyor. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya müdahale bilgisi paylaşılmadı.

BİR TURİST, YANINDAKİ KADIN ARKADAŞINI KUCAĞINA ALARAK YOLUN KARŞISINA TAŞIDI. ARKADAŞININ KUCAĞINDAKİ KADIN İSE CEP TELEFONUYLA SELFİE ÇEKTİ