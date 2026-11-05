Dolar 50,0445 +0,04%
Euro 56,3504 +0,18%
Bist 11.454,36 -0,21%
Altın Gram 6.655,17 +1,55%
EUR/USD 1,1241 +0,06%
Brent Petrol 95,71 +1,15%
--°

Kucağa alınan turist selfie ve video çekerek sağanakta karşıya geçti

İstanbul Karaköy'de şiddetli yağmur nedeniyle suyla kaplanan yolda bir turist, arkadaşının kucağında karşıya geçirilirken hem selfie hem de video çekti; anlar çevre kameralarına yansıdı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kucağa alınan turist selfie ve video çekerek sağanakta karşıya geçti

Karaköy'de sağanakta sıra dışı anlar

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Beyoğlu Karaköy mevkiinde yolun göle dönmesine neden oldu. Suyla kaplanan yolda karşıya geçmeye çalışan turistler, alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

Turistin kucağa alınma anı ve kayıtlar:

Görüntülerde bir turistin, yanındaki kadın arkadaşının kucağına alınarak yolun karşısına taşındığı görülüyor. Arkadaşının kucağındaki kadın ise bu sırada cep telefonuyla selfie çekiyor; karşıya geçtikleri anları da video ile kaydetmeyi ihmal etmiyor. Bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Aynı noktada benzer girişimler ve yaya davranışları:

Aynı kesitte bir başka kadın turistin de arkadaşını sırtına alarak karşıya geçtiği kayda geçti. Bazı vatandaşlar ise su birikintilerini atlayarak aşmaya çalıştı; bu durum, taşan suyun günlük yaşamı nasıl etkilediğini gösterdi.

Görüntüler; kent merkezinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinin yaratabileceği zorlukları ve insanların pratik çözümler üretme biçimlerini yansıtıyor. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya müdahale bilgisi paylaşılmadı.

BİR TURİST, YANINDAKİ KADIN ARKADAŞINI KUCAĞINA ALARAK YOLUN KARŞISINA TAŞIDI. ARKADAŞININ...

BİR TURİST, YANINDAKİ KADIN ARKADAŞINI KUCAĞINA ALARAK YOLUN KARŞISINA TAŞIDI. ARKADAŞININ KUCAĞINDAKİ KADIN İSE CEP TELEFONUYLA SELFİE ÇEKTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Massad'tan Hazar Gölü için altı maddelik koruma ve kalkınma çağrısı
images

Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31'de sporu ve gençleri iklim eyleminin odağına taş...
images

Palandöken'de mevsimlerin büyüleyici buluşması
images

Kars'ta ortak akılla atık ve iklim gündemi: 15 tematik masa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Massad'tan Hazar Gölü için altı maddelik koruma ve kalkınma çağrısı

Midyat Devlet Hastanesi sahada dayanışma sergileyip turnuvayı ikinci tamamladı

Konya'da Beyşehir ve Hüyük yollarında iki ayrı kaza: üç yaralı

Kılıçdaroğlu, Ecevit'in mirasını anımsattı: Devlet Mezarlığı'nda 20'nci yıl ziyareti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam