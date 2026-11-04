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Akdeniz'de sahada çözüm: Beşikci mahallelerde talepleri yerinde dinledi

Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Evci, Sarıibrahimli, Bağcılar İhsaniye ve Müfide İlhan mahallelerini ziyaret edip yağış hasarlarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Akdeniz'de sahada çözüm: Beşikci mahallelerde talepleri yerinde dinledi

Akdeniz'de saha çalışmaları

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bir günde dört mahalleyi kapsayan ziyaret programı kapsamında Evci, Sarıibrahimli, Bağcılar İhsaniye (Melemez) ve Müfide İlhan mahallelerinde muhtarlar, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Beşikci, sahada yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi ve eksiklerin hızla giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

mahalle ziyaretlerinde temas:

Beşikci, muhtarlarla yaptığı görüşmelerde yerel öncelikleri not aldı; mahalle yolları, altyapı ihtiyaçları ve esnafın talepleri toplantı gündeminde öne çıktı. Esnaf ziyaretlerinde bol kazanç dileklerini ileten Beşikci, yapılan çalışmaları yerinde görmek için ekiplerle istişare etti. Vatandaşlar, yağışın ilk anlarından itibaren sahada görev yapan belediye ekiplerinin müdahalesi ve sonrasında yürütülen temizlik çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.

Melemez'de kültürel mola:

Bağcılar İhsaniye Mahallesi'ne bağlı Melemezde Beşikci, Girit kültürüne ait ekşi mayalı Girit Ekmeği ve yeşil zeytinin tadına baktı; eline kürek alıp ekşi mayalı hamuru fırına verdi. Mahalledeki fırınların bakım ve onarımlarının yapılması için ekiplerin yönlendirilmesini isteyen Beşikci, yerel üretim ve geleneksel lezzetlerin desteklenmesine vurgu yaptı.

yağış hasarlarının tespiti:

Kentte birkaç gün önce etkili olan sağanak yağışların ardından özellikle Müfide İlhan Mahallesinde tespit edilen zararlar yerinde incelendi. Beşikci, aşırı yağıştan etkilenen sokaklarda tespit edilen eksikliklerin kısa sürede giderilmesini istedi. Gün içinde ayrıca Bağcılar İlkokulu ve Ortaokulu da ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet edildi; eğitim ortamlarına yönelik ihtiyaçlar not alındı. Beşikci, yürütülen çalışmalarda görev alan belediye ekiplerine teşekkür ederek, mahalle sakinlerinin taleplerinin takipçisi olunacağını belirtti.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, BİR GÜNDE 4 MAHALLEYİ ZİYARET...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, BİR GÜNDE 4 MAHALLEYİ ZİYARET EDEREK MUHTARLAR, VATANDAŞLAR VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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