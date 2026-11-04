Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,3637 +0,77%
Bist 11.477,26 +4,12%
Altın Gram 6.521,24 +2,91%
EUR/USD 1,1264 +0,64%
Brent Petrol 102,76 -0,81%
--°

Balıkesirspor için tribünlerde birlik çağrısı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesirspor–Gaziemirspor maçı öncesi şehrin tek yürek olmasını istedi ve taraftarı tribünlere davet etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Balıkesirspor için tribünlerde birlik çağrısı

Balıkesirspor'a şehir çapında destek çağrısı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, kırmızı-beyazlı takımın kendi sahasında oynayacağı Gaziemirspor karşılaşması öncesinde Balıkesir halkına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Aydemir, Balıkesirspor'un yalnızca bir spor kulübü olmadığını, şehrin ortak tutkusu ve kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları maça davet etti.

takıma sahip çıkma çağrısı:

Aydemir konuşmasında, Balıkesirspor sevgisinin her koşulda süreceğini belirtti ve taraftarlara maçta takımlarına destek verme çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlı renklerin bağlılığının sokaklarda, tribünlerde ve yaşamın her alanında yaşatılması gerektiğini söyleyen Aydemir, maçların sadece skordan ibaret olmadığını, aynı zamanda şehir dayanışmasının da göstergesi olduğunu ifade etti.

maç detayları ve birlik vurgusu:

Balıkesirspor, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda Gaziemirspor'u ağırlayacak. Aydemir, takımın kendi evine döndüğü bu önemli mücadelede tribünlerin dolmasının büyük anlam taşıdığını belirtti ve taraftar desteğinin oyuncuların mücadelesine güç katacağını söyledi.

Konuşmasında birlik mesajını öne çıkaran Aydemir, "Birlikten güç doğar, birlikten kuvvet doğar" sözleriyle şehrin tüm dinamiklerinin yan yana durması gerektiğini vurguladı. Taraftarlara yalnızca maçı izlemekle kalmayıp, takımın başarısına ortak olmaları yönünde çağrıda bulundu: "Haydi Balıkesir! Hakkını verelim bu sevdanın. Takımımızın yanında olalım, yuvamıza sahip çıkalım."

Bu çağrı, yerel kamuoyunda geniş yankı bulurken, yetkililer ve kulüp yönetimi de tribünlerin dolu olmasının maddi ve manevi önemine dikkat çekiyor. Maç günü Atatürk Stadı'nda beklenen coşku, şehrin spor aidiyetine dair güçlü bir gösterge olacak.

BAŞKAN AYDEMİR&#039;DEN BALIKESİRSPOR&#039;A DESTEK MESAJI

BAŞKAN AYDEMİR'DEN BALIKESİRSPOR'A DESTEK MESAJI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta sağlık ekipleri masa başı tatbikatı için hazırlıklarını tamamlıyor
images

Sinop’ta sağlık personeline gerçekçi senaryolarla acil müdahale eğitimi
images

Odunpazarı başkanı Kazım Kurt Emek Mahallesi'nde kahveci esnafıyla işgaliyeyi de...
images

Yıllara yayılan 28 Şubat hesabı: rütbelerinden mahrum kalan komutanlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de çalışanlara üç yıllık güvence: ücret ve sosyal haklarda kapsamlı iyileştirme

Palandöken'de öğrencilerin sahne aldığı müzik resitali büyük ilgi gördü

Divriği Ulu Camii'nde tavana işlenmiş insan silueti iddiası

Altıntaş'ta belirsizlik sona ersin: kurumlara çözüm çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı