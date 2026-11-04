Balıkesirspor için tribünlerde birlik çağrısı

Balıkesirspor'a şehir çapında destek çağrısı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, kırmızı-beyazlı takımın kendi sahasında oynayacağı Gaziemirspor karşılaşması öncesinde Balıkesir halkına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Aydemir, Balıkesirspor'un yalnızca bir spor kulübü olmadığını, şehrin ortak tutkusu ve kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları maça davet etti.

takıma sahip çıkma çağrısı:

Aydemir konuşmasında, Balıkesirspor sevgisinin her koşulda süreceğini belirtti ve taraftarlara maçta takımlarına destek verme çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlı renklerin bağlılığının sokaklarda, tribünlerde ve yaşamın her alanında yaşatılması gerektiğini söyleyen Aydemir, maçların sadece skordan ibaret olmadığını, aynı zamanda şehir dayanışmasının da göstergesi olduğunu ifade etti.

maç detayları ve birlik vurgusu:

Balıkesirspor, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda Gaziemirspor'u ağırlayacak. Aydemir, takımın kendi evine döndüğü bu önemli mücadelede tribünlerin dolmasının büyük anlam taşıdığını belirtti ve taraftar desteğinin oyuncuların mücadelesine güç katacağını söyledi.

Konuşmasında birlik mesajını öne çıkaran Aydemir, "Birlikten güç doğar, birlikten kuvvet doğar" sözleriyle şehrin tüm dinamiklerinin yan yana durması gerektiğini vurguladı. Taraftarlara yalnızca maçı izlemekle kalmayıp, takımın başarısına ortak olmaları yönünde çağrıda bulundu: "Haydi Balıkesir! Hakkını verelim bu sevdanın. Takımımızın yanında olalım, yuvamıza sahip çıkalım."

Bu çağrı, yerel kamuoyunda geniş yankı bulurken, yetkililer ve kulüp yönetimi de tribünlerin dolu olmasının maddi ve manevi önemine dikkat çekiyor. Maç günü Atatürk Stadı'nda beklenen coşku, şehrin spor aidiyetine dair güçlü bir gösterge olacak.

BAŞKAN AYDEMİR'DEN BALIKESİRSPOR'A DESTEK MESAJI