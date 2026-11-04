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Zile'de kaçak alkol operasyonunda silah ve mühimmat da ele geçirildi

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 172 litre kaçak alkol, iki damıtma aparatı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zile'de kaçak alkol operasyonunda silah ve mühimmat da ele geçirildi

operasyonun detayları:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde Y.Ü. ve Ü.A.'nın kaçak alkol imalatı ve ticareti yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen takip ve soruşturmanın ardından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda bin 172 litre kaçak alkol, 2 alkol damıtma aparatı, 3 av tüfeği, 171 av tüfeği fişeği, 103 tabanca mermisi ve 1 tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili olarak Y.Ü. ve Ü.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçak üretim ve ticaretin önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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