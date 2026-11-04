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Sorgun'da 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri S.C.'nin adresinde 60 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sorgun'da 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Sorgun'da 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde düzenledikleri operasyonda, şüpheli S.C.'nin belirlenen adresinde yapılan aramalarda 60 litre etil alkol ele geçirdi.

operasyon detayları:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından gerçekleştirilen aramada, alkolün depo ve muhafaza edildiği değerlendirilen alanlarda aramalar yapıldı. Aramalarda bulunan miktarın kayıt dışı olduğu belirlenirken, emniyet birimleri olayla ilgili delil toplama ve tutanak işlemlerini tamamladı.

hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak şüpheli S.C. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma ve işlemler, Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor; ele geçirilen alkol ve tutulan tutanaklar resmi kayıtlara geçirildi.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE 60 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE 60 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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