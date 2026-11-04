Canikli tekvandocular Karadeniz'de iki kupa ve beş madalya kazandı

Canikli sporculardan bölge şampiyonasında öne çıkan sonuçlar:

Canik Belediyespor Kulübü sporcuları, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Canik Atatürk Spor Salonunda düzenlenen Tekvando Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda güçlü bir performans gösterdi. Kulüp, organizasyonu 2 kupa ve 5 madalya ile tamamlayarak bölge düzeyindeki rekabet içinde adından söz ettirdi.

Madalyaların dağılımı:

Bireysel müsabakalarda Asiyenur Bilgin altın madalyanın sahibi oldu. Muhammet Tuna Çon, Şeymanur Uysal, Nisanur Yazıcı ve Sudenaz Sarıköse ise gümüş madalyaların kazananları olarak kürsüye çıktı. Şampiyonaya Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katıldı ve müsabakalar yoğun ilgi gördü.

Kulüp değerlendirmesi ve destekler:

Canik Belediyespor, ayrıca kulüp düzeyi, genel ve kadın klasmanlarında bölge üçüncüsü seçilerek iki ayrı klasman için aldığı üçüncülük kupalarını kulüp müzesine taşıdı. Başarılarından ötürü sporcuları kutlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı sözlerine şunları ekledi: "Canikli sporcularımız ulusal ve uluslararası başarılarıyla bizlerin gurur vesilesi olmaya devam ediyor".

Başkan Sandıkçı, spora yapılan yatırımların süreceğini vurgulayarak, "Canik’imizde şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Spora ve sporcularımıza yönelik desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Gençlerimizin başarılarına sevinçle şahitlik ediyoruz. Tekvando Karadeniz Bölge Şampiyonası’nda başarılarına yeni başarılar ekleyen Canik Belediyespor Kulübü sporcularımız Asiyenur Bilgin, Nisanur Yazıcı, Sudenaz Sarıköse, Şeymanur Uysal ve Muhammet Tuna Çon’u canıgönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetişmesinde katkılarda bulunan antrenörlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum".

CANİK BELEDİYESPOR KULÜBÜ, TEKVANDO KARADENİZ BÖLGE ŞAMPİYONASI'NI 2 KUPA VE 5 MADALYAYLA TAMAMLADI.