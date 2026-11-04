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Kocasinan'da sağlık ağı genişliyor: Yemliha'ya yeni aile sağlığı merkezi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kurulacağını açıkladı; ilçede sağlık yatırımları sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Emre Koç

Kocasinan'da sağlık ağı genişliyor: Yemliha'ya yeni aile sağlığı merkezi

Yemliha'ya aile sağlığı merkezi kararı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye kazandırdıkları aile sağlığı merkezleri arasına bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Yemliha Mahallesi için Aile Sağlığı Merkezi kurulması ve protokol sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Başkan Çolakbayrakdar, hedeflerinin vatandaşların kendi mahallelerinde sağlık hizmetine kolayca ulaşabilmesi olduğunu vurguladı. Belediyenin son yıllarda sağlık alanına yönelik yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirten Çolakbayrakdar, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 25 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırdıklarını hatırlattı ve yapılacak merkezin mahalle sakinleri için pratik bir hizmet noktası olacağını söyledi.

Kocasinan'da sağlık hizmeti ağı:

Başkan, Kocasinan ve Kayseri genelinde nüfusun ve ihtiyaçların büyümesiyle birlikte her bölgeye uygun mekanlar oluşturmanın önemine değindi. Mevcut bazı merkezlerin fiziki açıdan yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle yeni tesisler ve iyileştirmeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yemliha için alınan kararın da bu planlamanın bir parçası olduğu belirtildi.

Çolakbayrakdar, şehir planlamasında insan odaklı ve teknolojiyi dikkate alan projelere öncelik verdiklerini anlattı. Yeni Kocasinan vizyonu kapsamında toplam 88 mahallede (44 kırsal, 44 merkez) yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek enerji verimliliği ve çağın gereksinimlerine uygun yatırımları öne çıkardıklarının altını çizdi.

Vatandaşa erişim ve hizmet vurgusu:

Belediyecilik anlayışlarını "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ve "Halka hizmeti Hakk'a hizmet" prensipleriyle tanımlayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılacak yeni merkezlerle hayatın kolaylaşacağını, sağlık hizmetlerine erişimin artacağını söyledi. Yapılan hizmetlerin ilçe sakinlerinin refah ve mutluluğuna katkı sunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yemliha Mahallesi'ne planlanan Aile Sağlığı Merkezi için protokol süreci tamamlandığında, tesisin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin takvim belediye tarafından paylaşılacak ve vatandaşlara detaylar iletilecektir.

KOCASİNAN’A BU ZAMANA KADAR 25’E YAKIN YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAZANDIRAN KOCASİNAN BELEDİYE...

KOCASİNAN’A BU ZAMANA KADAR 25’E YAKIN YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAZANDIRAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, YEMLİHA MAHALLESİ’NE DE YENİ BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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