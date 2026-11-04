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Bağcılar'da Bedir Camii'nde kentsel dönüşüm bilgilendirmesi

Bağcılar Belediyesi, Demirkapı Mahallesi Bedir Camii'nde hak sahiplerine kira yardımı, 'yarısı bizden' desteği ve kentsel dönüşümün detaylarını anlattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bağcılar'da Bedir Camii'nde kentsel dönüşüm bilgilendirmesi

Bağcılar'da Bedir Camii'nde kentsel dönüşüm bilgilendirmesi

Bağcılar Belediyesi, kentsel dönüşüme öncelik veren uygulamalarını yerinde anlatmaya devam ediyor. Demirkapı Mahallesi'ndeki Bedir Camii'nde akşam saatlerinde bir araya gelen hak sahiplerine belediye personeli, yürütülen çalışmalar ve hak sahiplerinin süreçten nasıl yararlanacağı hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Toplantının içeriği ve kapsamı:

Toplantıda Kentsel Tasarım Müdürlüğü yetkilileri imar ve mülkiyet sorunlarına yönelik bugüne kadar yapılan çalışmaları, mevcut durumu ve uygulanacak kentsel dönüşüm modelini anlattı. Vatandaşlara özellikle kira yardımı ile 'yarısı bizden' desteklerinin koşulları ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Katılımcıların soruları tek tek cevaplandırılırken, talepler de not alındı ve sonraki süreçte değerlendirilmek üzere ilgili birimlere iletileceği belirtildi.

Belediye yetkilileri, bilgilendirme toplantılarının mekanının sabit olmadığını; çoğunlukla belediye binası, kıraathane veya dernek binalarında da gerçekleştirilen bu buluşmaların bazen camilerde de yapıldığını vurguladı. Bu yaklaşımın amaçlarından biri, mahalledeki geniş kesimlere ulaşılarak sürece katılımcı bir anlayışla yaklaşmaktır.

Belediyenin yaklaşımı ve hedefleri:

Yetkililer, Bağcılar genelinde bugüne kadar 300'ü aşan toplantı yapıldığını ve bunun yaklaşık 30 bin bağımsız bölümü ilgilendirdiğini belirtti. Belediye, saha çalışmalarıyla vatandaşların beklentilerini dinleyip uygulamaya yansıtmayı hedeflediğini kaydetti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da toplantının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Riskli binaların dönüşümünü sağlamak için bakanlık ve belediye olarak vatandaşımızla el ele verip hep birlikte irade ortaya koyuyoruz. Bu açıdan bilgilendirme toplantılarına önem veriyoruz. Bağcılar’da son riskli yapı dönüşene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Belediye, program çerçevesinde önümüzdeki günlerde mahallede ek bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi ve başvuru süreçlerini kolaylaştıracak rehber dokümanlar sunmayı planlıyor. Vatandaşlara, hak ve destek mekanizmaları hakkında güncel bilgi sağlanması sürecin şeffaflığı açısından öncelikli tutuluyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNCELİK VEREN BAĞCILAR BELEDİYESİ, DEMİRKAPI MAHALLESİ’NDEKİ BEDİR CAMİİ’NDE HAK...

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNCELİK VEREN BAĞCILAR BELEDİYESİ, DEMİRKAPI MAHALLESİ’NDEKİ BEDİR CAMİİ’NDE HAK SAHİPLERİYLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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