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Akdeniz'de zabıta yıl dönümünde görev ve dayanışma vurgusu

Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci ile zabıta personeli ve ailelerinin katıldığı törende kent güvenliği, halk sağlığı ve emeklilere teşekkür ön plana çıktı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Akdeniz'de zabıta yıl dönümünde görev ve dayanışma vurgusu

Akdeniz'de zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programda zabıta personeli, aileleri ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri bir araya geldi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

kaymakamın mesajı:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, törende zabıtanın kent yaşamındaki rolüne dikkat çekti. Beşikci, sahadaki ekiplerin vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve sağlığını korumadaki önemine vurgu yaparak, çalışmaları desteklediklerini belirtti. Konuşmasında, "Sahada vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını korumak, esnafımızın ticari faaliyetlerini huzur ve düzen içerisinde sürdürebilmesine katkı sunmak adına zabıta ekiplerinin önemli bir görev üstleniyor. Özellikle halk sağlığını korumak için verilen mücadelede tavizsiz denetim anlayışının sürdürülmesi son derece önemli. Vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önemli. Sahada özveriyle görev yapan sizlerin çalışmalarını önemsiyor, her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Zabıta Teşkilatımızın kuruluş yılı hayırlı olsun, hepinizi çok seviyoruz" sözlerine yer verdi.

denetim ve hizmet vurgusu:

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu da ilçedeki denetim anlayışını ve hedefleri anlattı. Sivaslıoğlu, zabıtanın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hizmet verdiklerini ifade ederek, "Bizler, kanun ve yönetmeliklerin zabıtaya verdiği yetkiler doğrultusunda, gündüz nüfusu 700 bini bulan Akdeniz ilçemizde, vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha çağdaş ve daha sağlıklı bir kentte yaşaması için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda görev sürelerini tamamlayıp emekliye ayrılan zabıta personeline, hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketleri Murat Beşikci verdi; tören, birlik ve destek mesajlarının yinelenmesiyle sona erdi.

Katılımcılar, törende hem mesleki sorumlulukların hem de belediye ile zabıta arasındaki dayanışmanın altını çizdi. Etkinlik, ilçede halk sağlığı ve kamu düzeninin korunmasına yönelik devam eden denetimlerin toplumla paylaşılması açısından da önemli bir platform oluşturdu.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE ZABITA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE ZABITA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ZABITA PERSONELİ VE AİLELERİ BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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