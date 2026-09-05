Yapay zekanın millî teknolojiyle kesiştiği kapsamlı eser tanıtıldı

kitap tanıtımı:

T3 Vakfı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve KÜME Vakfı iş birliğiyle hazırlanan Artificial Intelligence and National Technology Reflections adlı eser, 4 Eylül Cuma günü İstanbul Karaköy Palas’ta düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Eserde alanında uzman 38 bilim insanı, araştırmacı ve uzmanın katkıları yer alıyor ve çalışmanın bu yıl içerisinde Springer Yayınevi tarafından yayımlanacağı bildirildi.

kapsam ve ana temalar:

Kitap, yapay zekanın güncel durumunu ve geleceğini millî teknoloji perspektifiyle çok boyutlu bir çerçevede ele alıyor. Üç ana bölüm ve toplam 25 bölüm halinde düzenlenen çalışmada, yapay zekanın geleneksel sistemlerden süper zekaya uzanan gelişimi, büyük veri, işlemciler ve büyük dil modelleri gibi teknik altyapı konuları kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Ayrıca yapay zeka jeopolitiği, uluslararası iş birliği ve inovasyon ağları gibi stratejik başlıkların yanı sıra sürdürülebilirlik, iş gücü piyasaları, iletişim teknolojileri ve eğitim sistemleri üzerine yapılan analizler eserin bilgi yoğunluğunu artırıyor.

Türkiye'nin vizyonu ve projeleri:

Eserde Türkiye’nin yapay zeka alanındaki mevcut kapasitesi ve stratejik hedefleri de öne çıkıyor. Millî Teknoloji Hamlesi ekseninde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği kitapta, T3AI, TEKNOFEST ve T3 Gemstone gibi T3 Vakfı projelerine yer veriliyor. Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, yapay zekanın Millî Teknoloji Hamlesi ile entegrasyonu ve alandaki düzenlemelerin bugünü ile geleceği de eserde ayrıntılı şekilde tartışılıyor.

tanıtım toplantısı ve söz alanlar:

Karaköy Palas’taki tanıtım toplantısı, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in açılış konuşmalarıyla başladı. Programın panel bölümünde Dr. Ozan Ahmet Çetin moderatörlüğünde Prof. Dr. Ercan Öztemel, Prof. Dr. Zafer Evis ve Dr. Abdulkadir Taşdelen yapay zeka ve millî teknoloji ekseninde değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasında Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, yapay zekanın yalnızca teknik bir alan olmadığını, dilimizi, eğitimimizi ve çalışma biçimlerimizi etkileyen bir paradigma dönüşümü olduğunu vurguladı. Hıdır, teknolojinin adillik, sorumluluk ve etik sorunlarını, çocukların düşünme ve üretme becerilerinin korunması gerekliliğini ve Türkçenin dijital dünyadaki yerini önümüzde duran temel sorular olarak sıraladı. Konuşmasında ayrıca "insanlık yararına teknoloji" felsefesinin ve disiplinlerarası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Tanıtımın ardından eser, yapay zekanın teknolojik gelişiminden toplumsal sonuçlarına, Türkiye’nin stratejik yaklaşımından geleceğin çalışma hayatına kadar geniş bir perspektif sunan kapsamlı bir başvuru kaynağı olarak değerlendirildi. Kitap, benzer çalışmalara zemin hazırlayacak yeni sorular ve disiplinlerarası tartışmalar için temel referans olmayı hedefliyor.

ALANINDA UZMAN 38 BİLİM İNSANI, ARAŞTIRMACI VE UZMANIN KATKILARIYLA HAZIRLANAN 'YAPAY ZEKA VE MİLLÎ TEKNOLOJİ ÜZERİNE YANSIMALAR' ADLI KAPSAMLI ESER TANITILDI.