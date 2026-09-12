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Akhisar'da son bölümde denge: Vanspor FK ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Vanspor FK ile Ankara Keçiörengücü Akhisar'da 1-1 berabere kaldı; Halil Can öne geçirirken Mehmet Manış eşitliği sağladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Akhisar'da son bölümde denge: Vanspor FK ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 7. haftasında oynanan maçta Vanspor FK ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynandı ve her iki ekip de skoru korumak için son bölümlere kadar rahat bir üstünlük kuramadı. İlk yarı uzatma dakikalarında gelen golle Keçiörengücü üstünlüğü yakalarken, Vanspor son bölümlerde Mehmet Manış ile yanıt verdi.

ilk yarı ve Halil Can'ın golü:

Maçın başlarında Vanspor atağına cevap arayan Keçiörengücü kalecisi Mehmet'in de rol aldığı anlar yaşandı. 10. dakikada Faruk Can'ın sol kanattan gönderdiği topta Yenne'nin vuruşunda kaleci Mehmet kontrolü sağlayamadı; top Wellington'a çarparak kornerle sonuçlandı. 15. dakikada yine Yenne'nin şutu kalecide kaldı. Uzatma dakikasında gelişen atakta Diouf topu sağ tarafa gönderdikten sonra Roshi'nin ortasında Halil Can ceza sahası yakınında kafayla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 45+2'de 1-0 öne geçirdi.

ikinci yarı ve Vanspor'un eşitlik golü:

İkinci yarıda da çekişme sürdü; 74. dakikada Jefferson'un pasında Diouf'un röveşatası Alperen'in müdahalesiyle korner oldu. Maçın kaderini belirleyen an 84. dakikada geldi: Ozan Can'ın sol kanattan getirdiği topu Mehmet Manış'a aktarmasıyla Mehmet Manış düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e taşıdı ve Vanspor beraberliği sağladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de gol aradı ancak skor değişmedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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