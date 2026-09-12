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Kayseri'de Sanayi Mahallesi'nde avize imalathanesi çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de Kocasinan Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de Sanayi Mahallesi'nde avize imalathanesi çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

olayın ayrıntıları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir avize imalathanesinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

müdahale ve zarar:

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü ve iş yerinin çatısında hasar meydana geldi.

soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR AVİZE İMALATHANESİNİN ÇATI KISIMDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR AVİZE İMALATHANESİNİN ÇATI KISIMDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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