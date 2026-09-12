Tahtaköprü'deki silahlı kavgada aranan zanlı metruk binada yakalandı

İslahiye'de silahlı kavga ve yakalanma

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 Eylül'de Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide çıkan silahlı kavgada Enes Arı ile Abdülkadir Yeter hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı A.S. için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

olayın seyri ve soruşturma:

Yetkililer, çatışmanın iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığını, tarafların konuşmak için bir araya geldiği sırada kavgaya dönüştüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerinde yapılan ilk incelemeler dosyaya eklendi. Ölenlerin kimlikleri ve olay yeri bilgileri adli süreçte resmi tutanaklara geçirildi.

operasyon ve adli süreç:

Jandarma ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu zanlının saklandığı metruk binayı tespit etti ve düzenlenen operasyonda A.S. yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi süreci devam ediyor.

GAZİANTEP’TE 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜLĞÜ SİLAHLI KAVGA ZANLISI YAKALANDI