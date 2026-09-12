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Amed, Kayseri deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü

Kayseri Kadın FK, Sümer Stadı'nda 3. haftada Gwladys Tatiana Ewodo Ekogo ve Yolande Gnammi'nin golleriyle Amed'e 3-0 yenildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Amed, Kayseri deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü

maç detayları

Suwen Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile Amed Sportif Faaliyetler karşılaştı. Karşılaşma Sümer Stadı'nda oynandı ve konuk ekip Amed, sahadan 3-0 galip ayrılarak Kayseri'nin ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

goller ve maçın dönüm noktaları:

Amed'in gollerini maçın ilk yarısında Gwladys Tatiana Ewodo Ekogo (dk.17) atarak skoru 1-0'a taşıdı. İlk yarının sonuna doğru rakip savunmada boşluk bulan Yolande Gnammi (dk.33) farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Amed savunma disiplinini korurken, Gnammi bir kez daha fileleri sarsarak skoru 3-0 (dk.63) yaptı ve maçın kaderini belirledi.

kadrolar ve önemli notlar:

Kayseri Kadın FK sahaya Rıta Akarekor, Marlene Essimi Ewoudou, Bahar Özen, Fatmanur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea, Aliwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, Cynthia Criyomi Mega, Laurie Ann Moıse, Kafayat Atoke Başhıru ve Ayşegül Aydın 11'iyle çıktı. Kayseri'de Ayşe Demirci (dk.46), Ayowunmı Mama Omosuyi (dk.68), Elvin Kılınç (dk.78) ve Arefe Yaren Çankaya (dk.89) oyuna dahil oldu.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Florentina Kolgeci, Marija Ilic, Sema Polat, Meryem Sevent, Vına Crnoja, Yolande Gnammi, Nazlı Örnek, Marıane Ines Maague, Büşra Becerikli, Sara Vranic ve Gwladys Tatiana Ewodo Ekogo yer aldı. Takımda Buket Karadağ (dk.71), Beyza Semercioğlu (dk.71), Betına Frere (dk.65), Melike Dinçel (dk.80) ve Rabiya Karagül (dk.80) değişiklikleri yapıldı.

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Ersin Öztürk, Sinem Özpınar. Maçta sarı kart görenler arasında Kayseri'den Kafayat Atoke Başhıru ve Amed'den Nazlı Örnek bulunuyor.

Sonuç olarak Amed Sportif Faaliyetler, organizasyonel disiplin ve etkili hücum hattıyla deplasmanda farklı bir galibiyete ulaşırken, Kayseri Kadın FK ligde ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

SUWEN KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ LİGİN 3. HAFTASINDA EVİNDE...

SUWEN KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ LİGİN 3. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA AMED SPORTİF FAALİYETLERİNE 3-0 MAĞLUP OLDU. SARI-KIRMIZILILAR LİGDEKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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