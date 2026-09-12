Melikgazi'de yeni rotasyon: Beatrice Mompremier hazır

Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme hamlesi kapsamında Amerikalı oyuncu Beatrice Mompremier'i transfer etti. Takım, hem sahadaki derinliği artırmak hem de yeni sezon hazırlıklarını hızlandırmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

transferin detayları:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 30 yaşındaki Beatrice Mompremier ile anlaşma sağladı. Mompremier'in 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Türkiye'de forma giydiği biliniyor; oyuncunun önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katılması bekleniyor.

hazırlıklar ve beklenti:

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer kadrosunun genişlemesinin antrenmanlarda rekabeti artırması ve koç ekibine daha fazla seçenek sunması öngörülüyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, Mompremier'in katılımıyla taktik çalışmalara hız verip, sezon başlangıcına hazır bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, AMERİKALI OYUNCU BEATRİCE MOMPREMİER’İ KADROSUNA KATTI.