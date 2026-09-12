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Akhisar’da zemin haritalamasıyla depreme bilimsel hazırlık

Akhisar Belediyesi, 'Depreme karşı dirençli Akhisar' projesi kapsamında jeofizik ölçümler, sondaj ve paleosismolojiyle kentin zemin verilerini paylaşıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Akhisar’da zemin haritalamasıyla depreme bilimsel hazırlık

saha çalışmaları ve koordinasyon:

Akhisar Belediyesi, olası depremlere karşı kentin dayanıklılığını artırmak amacıyla yürüttüğü bilimsel incelemeleri sürdürüyor. Çalışmalar Akhisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda planlanıyor ve saha uygulamaları belediye mühendisleri ile üniversite uzmanlarının katılımıyla yürütülüyor.

Projede görev alan ekiplerde Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ökmen Sümer ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Volkan Karabacak ve jeoloji ile jeofizik mühendisleri yer alıyor. Belediye yönetimi çalışmaların hem yerel imar uygulamalarına hem de bilimsel değerlendirmelere temel oluşturmasını hedefliyor.

uygulanan bilimsel yöntemler:

"Depreme Karşı Dirençli Akhisar" çalışmaları kapsamında sahada bir dizi ölçüm ve inceleme gerçekleştiriliyor. Program dahilinde jeofiziksel ölçümler, detaylı haritalama, zemin örnekleme, kazı ve sondaj işlemleri ile paleosismolojik hendek çalışmaları yapılıyor. Bu yöntemlerle kentin zemin yapısı ve yer altı özelliklerine ilişkin niceliksel veriler elde edilmesi amaçlanıyor.

hedefler, zamanlama ve veri paylaşımı:

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili çalışmanın önceliğinin kentin zemin yapısını bilimsel ölçütlerle daha iyi tanımak ve bu verileri gelecekteki planlama süreçlerinde kullanmak olduğunu vurguladı. Elde edilecek bulguların imar ve planlama kararlarına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Yaklaşık 3 aylık saha çalışmasının tamamlanmasının ardından veriler ilgili kurumlarla paylaşılacak ve sonuçlar bilimsel bir rapor halinde derlenecek. Belediye, raporun kent planlaması, altyapı yatırımları ve afet risk yönetimi çalışmalarında referans oluşturmasını amaçlıyor.

AKHİSAR BELEDİYESİ, OLASI DEPREMLERE KARŞI KENTİN ZEMİN YAPISINI BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İNCELEMEYİ...

AKHİSAR BELEDİYESİ, OLASI DEPREMLERE KARŞI KENTİN ZEMİN YAPISINI BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İNCELEMEYİ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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