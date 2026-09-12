Kazankaya kanyonunda yaban keçileri kayalıkları mesken tuttu

Kazankaya kanyonunda yaban keçileri doğal ortamlarında

Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki doğa harikası Kazankaya Kanyonu, bu kez bölgenin simge canlılarından olan yaban keçilerine ev sahipliği yaptı. Koruma altındaki keçiler, kanyonun dik yamaçları ve zengin bitki örtüsü arasında özgürce dolaşırken fotoğraf ve görüntülere yansıdı.

sarp kayalıklarda beslenme ve hareket halinde görüntülenme:

Sarp kayalıklar ve yoğun bitki örtüsünün sunduğu yaşam alanında keçiler, yiyecek ararken zaman zaman sürü halinde koştu ve kayalık alanlarda tırmanış yaptı. Doğal kırımların ve zorlu arazinin hâkim olduğu bölgede, hayvanların çevikliğinin ve grup içi koordinasyonunun gözlemlenmesi dikkat çekti.

koruma çalışmaları ve nüfus artışı etkisi:

Son yıllarda bölgede artan denetimler ve uygulanan koruma çalışmaları sayesinde, yaban keçilerinin popülasyonunda gözle görülür bir artış olduğu kaydedildi. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki kanyonun zorlu arazi koşullarına uyum sağlayan keçiler, rahat tavırlarıyla korunmanın olumlu etkilerini gösterdi.

Bir süre kayalık alanlarda görüldükten sonra sürü, çevreyle uyumlu biçimde gözden kayboldu. Kazankaya Kanyonu, sahip olduğu doğal çeşitlilik ve koruma çalışmalarıyla bölgedeki yaban hayatının önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

KAZANKAYA KANYONU'NDA YABAN KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ.