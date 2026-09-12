Samsun'da pikap 5 metrelik boşluğa uçtu, iki kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 55 NC 449 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Pikap, yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Karamürsel Sokağı'na uçtu. Araç, korkulukların alt tarafında bulunan 11 BBF 863 plakalı otomobilin üzerine düştükten sonra savrularak yere çakıldı.

Kaza anı görüntüleri:

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolünü kaybedip bariyerleri aşması ve boşluğa düşmesi yer alıyor.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan kadın M.G. yaralandı. İhbar üzerine motosikletli ambulans ekipleri ile kara ambulansı sevk edildi; yaralılar ambulanslarla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN PİKAP BULVAR YOLU ÜZERİNDEN DEMİR KORKULUKLARI YIKARAK YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇARAK SOKAĞA DÜŞTÜ.