Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Samsun'da pikap 5 metrelik boşluğa uçtu, iki kişi yaralandı

Kontrolden çıkan 55 NC 449 plakalı pikap, Samsun'da demir korkulukları yıkarak 5 metre yükseklikten sokağa düştü; sürücü E.A. ve yolcu M.G. yaralandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:27

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 12:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da pikap 5 metrelik boşluğa uçtu, iki kişi yaralandı

Samsun'da pikap 5 metrelik boşluğa uçtu, iki kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 55 NC 449 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Pikap, yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Karamürsel Sokağı'na uçtu. Araç, korkulukların alt tarafında bulunan 11 BBF 863 plakalı otomobilin üzerine düştükten sonra savrularak yere çakıldı.

Kaza anı görüntüleri:

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolünü kaybedip bariyerleri aşması ve boşluğa düşmesi yer alıyor.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan kadın M.G. yaralandı. İhbar üzerine motosikletli ambulans ekipleri ile kara ambulansı sevk edildi; yaralılar ambulanslarla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN PİKAP BULVAR YOLU ÜZERİNDEN DEMİR KORKULUKLARI...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN PİKAP BULVAR YOLU ÜZERİNDEN DEMİR KORKULUKLARI YIKARAK YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇARAK SOKAĞA DÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme
images

Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı
images

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi
images

Adıyaman'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 3 kişi dumandan etkile...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kandıra rotalarında 324 bisikletçi 2'den 81'e pedal çevirdi

Kültür yolu festivali Kahramanmaraş'ta kültür hafızasını canlandırdı

Kaptaş'ta bankacılık kolaylaştı: ATM hizmete girdi

Bartın Üniversitesi kampüste sağlık ve spor odaklı adımlarla bağımlılığa karşı kapsamlı politika izliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı