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Ülkücü şehitleri anma programında birlik vurgusu

MHP Samsun İl Başkanlığı'nın 4'üncü Ülkücü Şehitleri Anma Programı'nda şehit aileleriyle buluşuldu, birlik ve sahada kesintisiz çalışma vurgulandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ülkücü şehitleri anma programında birlik vurgusu

Ülkücü şehitleri anma programı samsun'da gerçekleştirildi

MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından dördüncüsü düzenlenen Ülkücü Şehitleri Anma Programı, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Programa ülkücü şehit aileleri, parti yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Anma töreninde duygusal anlar:

Salonda duygusal anlar yaşanırken, parti yöneticileri şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. Organizasyon katılımcıları, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve emanetlerine sahip çıkmanın teşkilatın öncelikli görevi olduğunu vurguladı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Yönetim ve saha çalışmasına dair taahhütler:

Programda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur yönetim yapısına ve önceliklere değindi. Mucur, Tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in öğüdünü hatırlattı: hepimiz bir Türk bayrağıyız; bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Ülkü ocaklarımız, bağlı kurumlarımız ve Milliyetçi Hareket Partisi bizlere emanettir. Aramızda bulunan ülkücü şehitlerimizin kıymetli ailelerine, analarına, bacılarına sonuna kadar sahip çıkacağız; onların talepleri bizim için daima bir emirdir.

İl Başkanı Mucur ayrıca kongre sürecinin ardından oluşan yönetim kadrosunu anlattı ve 62 kişilik yönetim ile görev dağılımlarının tamamlandığını belirtti. Samsun genelinde bin 253 mahallenin tamamında ilçe başkanlıkları, Ülkü Ocakları, TÜRKAV ve Kamu-Sen'e bağlı sendika kollarıyla sahada 365 gün esasıyla çalışılacağını söyledi ve partiyi yerelde güçlendirme hedefini yineledi.

Programa Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, TÜRKAV Samsun Şube Başkanı Murat Şahin, Türk Hukuk Enstitüsü Samsun Şube Başkanı Bedirhan Şentürk, sendika ve sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ile ülkücü şehit aileleri katıldı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SAMSUN İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SAMSUN İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN “ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI” BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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