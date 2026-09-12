Dört kurumun işbirliğiyle akçakoca üniversite yolu 2026'ya hazırlanıyor

Akçakoca üniversite yolunda ortak adım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde Düzce Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri işbirliğiyle yıllardır çözüm bekleyen Akçakoca Üniversite Yolu için kapsamlı bir program başlatıldı. Proje, altyapı eksiklerinin giderilmesinden asfalt serimine kadar eş zamanlı yürütülecek çalışmalarla tamamlanacak.

İşbirliği modeli ve görev dağılımı:

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mehmet Emin Tangüner yolun yaklaşık 2 bin 400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olduğunu belirtti. Çalışma imece usulüyle yürütülecek; Düzce Belediyesi altyapı malzemesi tedarik edecek ve asfaltta kullanılacak bitümü sağlayacak, İl Özel İdaresi agrega temin edip asfalt serim işlemlerini gerçekleştirecek, Devlet Su İşleri 150 metrelik duvar çalışmasını yapacak, Akçakoca Belediyesi ise yağmur hattı ile 18 uygulamalarından kalan eksik yerleri tamamlayacak.

Bu dağılımla altyapı eksiklerinin giderilmesi ve ardından üstyapı çalışmalarına başlanması planlanıyor. Yetkililer, koordinasyon sayesinde işlerin kesintisiz ilerleyeceğini ve kaynakların verimli kullanılacağını vurguladı.

Zamanlama ve uygulama aşamaları:

Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal çalışmaları yerinde incelediğini ve sürecin şu şekilde programlandığını açıkladı: yağmur kanalı hatlarının yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor; 23 Eylül itibarıyla Devlet Su İşleri dere ıslahı için ihale sürecinin başlatılacağı bildirildi. Bu işleri eş zamanlı yürütme takvimiyle genel altyapı çalışmalarının ortalama 2-2,5 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Altyapı tamamlandıktan sonra üstyapı ve asfaltlama etapları başlayacak. Yetkililer, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün desteğiyle 2026 sonuna kadar asfalt çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla üniversite yolu Akçakoca'ya yakışır modern bir görünüm ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

Yerel yönetimler, dört kurumun koordineli çalışmasıyla bölge halkının uzun süredir şikayet konusu olan yol sorununu çözmeyi amaçlıyor ve projenin etap etap ilerleyişi hakkında halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

YOLUN TAMAMLANMASI AMACIYLA DÜZCE BELEDİYESİ, AKÇAKOCA BELEDİYESİ, DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ VE DEVLET SU İŞLERİ İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN PROGRAM KAPSAMINDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.