Ulaşımda yeni dönem: Melenağzı geçişiyle Akçakoca-Kocaali hattı güçleniyor

Akçakoca ve Kocaali arasındaki ulaşımı rahatlatması beklenen Melenağzı geçişi için şantiye kurulum çalışmalarına başlandı. Sahil yolu bağlantısının Melenağzı kesiminde yapılması planlanan yaklaşık 6,5 kilometrelik bölünmüş yol, köy içi ulaşımını rahatlatmayı ve güzergahı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Projenin teknik detayları:

Güzergah üzerinde yapılması öngörülen hafriyat miktarı yaklaşık 1 milyon metreküp olarak planlanıyor. Yol, BSK standardında inşa edilecek; proje kapsamında köprü, viyadük, köprülü kavşak ve çeşitli sanat yapılarının yanı sıra bağlantı yolları da yer alacak. Bu altyapı düzenlemeleri, sahil yolunun Melenağzı kesimindeki akışı düzenleyerek uzun vadede ulaşım konforunu artırmayı amaçlıyor.

Bölgesel etkiler ve ulaşım ağına katkısı:

Akçakoca-Kocaali bağlantısının tamamlanmasıyla Akçakoca’nın Kocaali ve Karasu üzerinden Sakarya yönüne erişimi güçlenecek; dolayısıyla TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları daha etkin kullanılabilecek. Melenağzı geçişi, bölge içi trafik dağılımını dengeleyerek özellikle ağır taşıtlar için alternatif bir güzergah oluşturması bakımından önem taşıyor.

Ancak yolun D-100 ve D-655 üzerindeki trafik yükünü ne ölçüde azaltacağı, projenin tüm kesimlerinin hizmete alınması ve sürücülerin yeni güzergaha yönelme oranına bağlı olacak. Uygulama tamamlandığında, bölge içi ulaşımda yük dağılımı ve güvenlik açısından somut etkiler gözlemlenebilecek.

AKÇAKOCA-KOCAALİ HATTINDAKİ ULAŞIMI GÜÇLENDİRECEK YAKLAŞIK 6,5 KİLOMETRELİK BÖLÜNMÜŞ YOL PROJESİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI.