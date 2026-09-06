akhisar’ın kurtuluş coşkusu ceza konseriyle doruğa çıktı

Akhisar’da kurtuluş coşkusu müzikle taçlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları, gün boyu süren etkinliklerin ardından akşamki konserle doruğa ulaştı. Gün içerisinde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gecenin finalinde sahneye çıkan Ceza ile birlikte müziğe doydu.

Ceza’nın enerjisi ve sahne performansı:

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ceza, sevilen parçalarını seslendirerek konser alanını dolduran binlerce Akhisarlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Seyirciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca alkış ve tezahüratlar eksik olmadı. Sanatçının yüksek tempolu performansı, kurtuluş günü etkinliklerinin en coşkulu anlarını oluşturdu.

Yerel yöneticilerin katılımı ve mesajı:

Konseri, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu de izledi. Başkan Kayserili ve Hacıalibeyoğlu sahneye çıkarak sanatçıya çiçek ve hediye takdim etti; program sonrası yapılan değerlendirmelerde Akhisar’ın kurtuluş yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığı vurgulandı. Hacıalibeyoğlu, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun selamlarını Akhisarlılara iletti.

Kentte düzenlenen etkinlikler, yerel yönetimlerin ortak çalışması ve vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı; akşam konseri, kutlama programının en kalabalık ve en coşkulu bölümü olarak kayda geçti.

AKHİSAR’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AKHİSAR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. GÜN BOYUNCA DEVAM EDEN PROGRAMLARIN FİNALİNDE SAHNE ALAN ÜNLÜ RAP SANATÇISI CEZA, BİNLERCE AKHİSARLIYA MÜZİK DOLU VE COŞKULU BİR GECE YAŞATTI.