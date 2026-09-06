Gaziantep'in arkeolojik mirasını uluslararası platforma taşıyan Mithras sempozyumu

Sempozyumun kapsamı:

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Roma İmparatorluğu’nun Doğu Eyaletlerinde Mithras Kültü" Sempozyumu, bilim dünyasını Gaziantep’te bir araya getirdi. 4-5 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları Roma İmparatorluğu’nun doğudaki Mithras kültünü ve bölgedeki izlerini ele alan bilimsel sunumlar yaptı. Etkinlik, kültürel mirasın akademik tartışmalarla birlikte yerinde gözlemlerle de desteklenmesini sağladı.

Saha ziyaretleri ve önemi:

Sempozyum kapsamında düzenlenen saha gezileri, katılımcılara Gaziantep’in zengin arkeolojik dokusunu doğrudan tanıtma imkânı sundu. Ziyaret edilen noktalar arasında Zeugma Mozaik Müzesi, Dülük Antik Kenti, Erikçe Mithras Kutsal Alanı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü yer aldı. Özellikle Dülük Antik Kenti ve Erikçe’deki incelemelerde, Mithras kültünün bölgedeki tarihî izleri yerinde değerlendirilerek katılımcıların saha deneyimi zenginleştirildi.

Kültürel miras ve turizme katkı:

Sempozyum, Gaziantep’in arkeolojik mirasının uluslararası bilim çevrelerinde görünürlüğünü artırmaya yönelik önemli bir adım oldu. Bilimsel paylaşımları saha tanıtımıyla birleştiren etkinlik, Dülük Antik Kenti başta olmak üzere bölgesel değerlerin tanıtımını güçlendirirken, kentin kültür turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağladı. Organizasyon, Gaziantep’in tarihî ve arkeolojik zenginliklerinin uluslararası düzeyde tanıtılması açısından önemini koruyor.

ŞEHİTKAMİL’DEN GAZİANTEP’İN ARKEOLOJİK MİRASINA ULUSLARARASI TANITIM