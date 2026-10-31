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Akraba anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Siverek'te 3 yaralı

Soydan Mahallesi'nde akraba aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü; L.E. (22), B.E. (34) ve N.E. (30) yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akraba anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Siverek'te 3 yaralı

Siverek'te akraba aileler arasında silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Soydan Kırsal Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma hızla büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu üç kişi yaralandı.

Yaralananlar ve ilk müdahale:

Kavgada yaralananların isimleri ve yaşları şu şekilde bildirildi: L.E. (22), B.E. (34) ve N.E. (30). İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri yapılan kişilerden ikisi, durumları nedeniyle sevk edilerek Şanlıurfa'daki hastanelere gönderildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Jandarma ekipleri, çatışmanın yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı, delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayın nedeni olarak gösterilen husumetin geçmişe dayandığı belirtilirken, yetkililer gelişmeler doğrultusunda ilave açıklama yapacaklarını kaydetti.

Siverek&#039;te silahlı kavga: 3 yaralı

Siverek'te silahlı kavga: 3 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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