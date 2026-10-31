Çorum'da özgüven sinyali: Burak Yılmaz 'ayaklarımız yere basacak' dedi

Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Burak Yılmaz, skorun ve performansın takım için taşıdığı anlamı değerlendirdi.

maçın önemi:

Yılmaz, alınan galibiyetin son haftalardaki düşüşe reaksiyon açısından belirleyici olduğunu söyledi. "Çünkü geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Oyuncuların bu reaksiyonu vereceklerini bana hafta içi hissettirdiler ama ne olursa olsun maçı taşımak çok önemliydi." ifadelerini kullandı. Karşılaşmada deplasmanda 3 gol atıp kazanmanın ve rakiplerin serilerini sonlandırmanın değerine dikkat çekti.

gelecek planı:

Teknik adam, takımın kısa vadeli hedefini moral ve istikrar üzerine kurduklarını belirterek "Güzel bir süreç yakaladık" dedi ve sözlerine "Ayaklarımız yere basacak" ifadesini ekledi. Yılmaz, oyuncularına 2 gün izin verildiğini, ardından Fenerbahçe maçına odaklanacaklarını açıkladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Amedspor gibi zorlu rakiplerle oynanan dönem sonrası gelen bu galibiyetin takıma moral sağladığını vurguladı.

ÇORUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURAK YILMAZ