İstinat duvarı Başiskele'de çöktü, çocuk parkı kısmen toprak altında kaldı

Olayın gelişimi:

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Döngel Mahallesindeki Dream Garden Sitesinde istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte büyük miktarda toprak aşağı doğru kaydı ve sitenin ortak kullanım alanına yöneldi.

Kayan toprağın etkisiyle sitenin ortak kullanım alanında bulunan çocuk parkının bir bölümü çökerek toprak altında kaldı. Olay sırasında parkta çocukların bulunmaması, muhtemel bir can kaybı veya yaralanmanın önlenmesine yol açtı.

Parkta oluşan hasar:

Çökme sonucunda oyun gruplarının bazı bölümleri toprak altında kaldı ve park alanında ciddi yapısal hasar oluştu. Toprak kaymasının etkisiyle 2 ağaç devrildi, oyun alanının bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Sitenin ortak kullanım alanındaki hasarın boyutu dikkat çekti ve bölge güvenlik açısından risk taşıyor.

Güvenlik ve inceleme:

Olay sonrası yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Çökmenin nedenine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı; hasarın giderilmesi ve olası ikinci bir kaymayı önlemek için değerlendirmeler yapılacağı belirtildi. Site sakinleri ve yöneticiler, benzer risklerin tekrarlanmaması için önleyici adımların önemine vurgu yapıyor.

Yerel yetkililer ve site yönetiminin alacağı kararlar, parkın yeniden kullanıma açılma süresini ve yapılacak onarımların kapsamını belirleyecek. Olay, konut alanlarındaki altyapı güvenliğinin ve ortak kullanım alanlarının düzenli denetiminin önemini bir kez daha gösterdi.

KOCAELİ'DE BİR SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, KAYAN TOPRAK ÇOCUK PARKININ BİR BÖLÜMÜNÜ YUTTU. OYUN GRUPLARI TOPRAK ALTINDA KALIRKEN 2 AĞAÇ DEVRİLDİ. ÇOCUKLARIN OLAY SIRASINDA PARKTA OLMAMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ.