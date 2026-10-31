Ankara'da terzi dükkanında eski eşini öldüren zanlının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Ankara'da terzi dükkanında öldürme ve intihar

Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı eski eşi Aynur Ekici (49)'nin terzi dükkanına girdi. Tanık beyanlarına göre Yavuz, boşanmanın ardından eski eşini takıntı haline getirerek sık sık rahatsız ediyordu.

görüntülerde neler görülüyor:

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında Yavuz'un dükkanın içine girdiği, kısa süre sonra silah seslerinin duyulduğu ve çevredekilerde panik yaşandığı görüldü. Kayıtlarda Ekici'nin yere yığıldığı ve Yavuz'un aynı silahla intihar ettiği anlar yer alıyor.

soruşturmanın seyri:

Olay sonrası yapılan incelemede, Ekici'nin hayatını kaybettiği ve Yavuz'un intihar ettiği tespit edildi. Yetkililer, güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak değerlendirdiğini ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Güvenlik kayıtları, olayın aydınlatılmasında önemli bir dayanak oluşturuyor; polis ekipleri görüntüler ve olay yerindeki bulgular üzerinden detaylı inceleme yapmaya devam ediyor.

ANKARA'DA 5 SENE ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ TABACAYLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN ZANLININ, OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANA AİT GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI.