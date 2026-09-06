Banaz sanayi kavşağında çarpışma: tarlaya devrilen araç ve 6 yaralı

kaza yeri ve olayın seyri:

Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. (56) yönetimindeki 64 LY 035 plakalı otomobil ile Y.K. (58) idaresindeki 16 BSB 753 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 BSB 753 plakalı otomobil tarlaya devrildi.

müdahale ve yaralananlar:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından toplam 6 kişi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, 16 BSB 753 plakalı otomobil sürücüsü Y.K. ile otomobillerde bulunan S.A. (51), S.A. (48), M.A. (23), F.YK. (57) ve E.H.K. (23) hastanelere sevk edildi.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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