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Osmaniye'de coşku seli: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sevinci

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 yenip Avrupa şampiyonluğunu kazanması Osmaniye'de dev ekranda Türk bayraklarıyla kutlandı, belediyenin ikramları coşkuyu artırdı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:41

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye'de coşku seli: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sevinci

Osmaniye'de meydan doldu taştı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında aldığı 3-2 galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Son sayının gelmesiyle birlikte Osmaniye'de heyecan doruğa ulaştı; ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen çok sayıda vatandaş maçın son anlarını Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki dev ekranda takip etti.

Coşku ve ortak kutlama:

Muhabbet, alkışlar ve tezahüratlar meydanı sardı. Karşılaşmanın çekişmeli anlarında seyirciler büyük bir dikkat ve heyecanla maçı izledi; Filenin Sultanları'nın her sayısı coşkuyla karşılandı. Son düdükle birlikte alandaki kutlama bir anda coşkulu bir sevinç gösterisine dönüştü.

Belediyenin katkısı ve yerel simge:

Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonuyla kurulan dev ekranda izleme imkânı sağlanırken, belediye vatandaşlara kentte yetişen ürünlerden olan Osmaniye yer fıstığı ve su ikram etti. Bu jest, hem kutlamanın yerel bir boyut kazanmasını sağladı hem de toplumsal dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Etkinlik, milli takımın başarısının kent ölçeğinde nasıl sahiplenildiğini gösterdi; meydandaki birliktelik, sporun birleştirici gücünü tekrar gözler önüne serdi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMASI, OSMANİYE’DE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BÜYÜK COŞKUYLA TAKİP EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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