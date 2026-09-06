Cumhurbaşkanından filenin sultanları'na tebrik: CEV Trendyol 2026 başarısı kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Mesajdaki ifadeler

Erdoğan paylaşımında, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Paylaşımda takımın elde ettiği başarının milletle paylaşıldığı ve takıma başarı dileklerinin iletildiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CEV TRENDYOL 2026 AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NI YAYIMLADIĞI SOSYAL MEDYA MESAJIYLA TEBRİK ETTİ.