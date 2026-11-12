Aksaray merkezli dört ilde siber hırsızlık operasyonunda dört tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden vatandaşların banka hesaplarına ulaşarak para çeken şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Olay, bir vatandaşın kendisine adına kredi çekildiğinin bildirildiğini fark edip şikayette bulunmasıyla başladı.

Jandarma ekiplerinin, MASAK ile yapılan iş birliği ve HTS kayıtlarında yapılan inceleme ve analizler sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 589 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi ve bu tutarlar bloke edildi.

Adresler, yakalamalar ve ele geçirilen deliller:

Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonlar planlandı. Operasyon, Aksaray merkezli olmak üzere; İstanbul’da 3, Gaziantep’te 2 ve Ardahan’da 2 adrese olmak üzere toplam 7 adrese yapıldı. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen deliller arasında 6 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 USB flash bellek ve 1 SSD depolama birimi yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K. (19) isimli kişiler oldu.

Soruşturma süreci ve hukuki işlem:

Gözaltındaki şüphelilerin Aksaray İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildiği ve hakimlikçe tüm zanlıların tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında hesap hareketliliği incelemeleri ve bloke işlemleri devam ediyor; bulunamayan şüpheliler için yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma yetkilileri, vatandaşları tanımadıkları kişilere kimlik bilgisi, banka ya da SMS kodu gibi bilgileri paylaşmamaları konusunda uyarırken, benzer şüpheli durumlarda derhal jandarma veya ilgili bankayla iletişime geçilmesini istedi.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIN HESAPLARINA ULAŞIP PARALARINI ÇALAN HIRSIZLARA YÖNELİK AKSARAY MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ. 589 MİLYON LİRAYA EL KONULAN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.