Aksaray-Nevşehir karayolunda minibüs şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı

Aksaray-Nevşehir karayolunda minibüs şarampole devrildi

Alayhan mevkii Aksaray istikametine giden minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı ve taşıma işlemleri ambulanslarla gerçekleştirildi.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı