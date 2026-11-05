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Aksaray-Nevşehir karayolunda minibüs şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı

Alayhan mevkiinde kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı; 15 kişi yaralandı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray-Nevşehir karayolunda minibüs şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı

Aksaray-Nevşehir karayolunda minibüs şarampole devrildi

Alayhan mevkii Aksaray istikametine giden minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı ve taşıma işlemleri ambulanslarla gerçekleştirildi.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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