Konser dönüşü trafik kazası: Sinan Özen ve kardeşi Sakarya gişelerinde yara almadan kurtuldu

Kaza anı ve paylaşım:
Sinan Özen, 3 Kasım'da Tokat'ta sahne aldıktan sonra İstanbul'a dönüş için yola çıktı. İçinde bulunduğu araç otoyolda Sakarya gişeleri civarında kaza yaptı.
Sanatçının menajerliğini yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Paylaşımda "Tokat dönüşü Sakarya gişlerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerine yer verildi.
Sanatçının durumu:
Kazada Sinan Özen ile aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.
HIZIR ÖZEN (SOLDA) VE SİNAN ÖZEN (SAĞDA)
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