Dolar 50,0445 +0,04%
Euro 56,3504 +0,18%
Bist 11.454,36 -0,21%
Altın Gram 6.655,17 +1,55%
EUR/USD 1,1241 +0,06%
Brent Petrol 95,71 +1,15%
--°

Konser dönüşü trafik kazası: Sinan Özen ve kardeşi Sakarya gişelerinde yara almadan kurtuldu

Tokat konserinden dönen Sinan Özen'in bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kaza yaptı; sanatçı ve kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konser dönüşü trafik kazası: Sinan Özen ve kardeşi Sakarya gişelerinde yara almadan kurtuldu

Kaza anı ve paylaşım:

Sinan Özen, 3 Kasım'da Tokat'ta sahne aldıktan sonra İstanbul'a dönüş için yola çıktı. İçinde bulunduğu araç otoyolda Sakarya gişeleri civarında kaza yaptı.

Sanatçının menajerliğini yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Paylaşımda "Tokat dönüşü Sakarya gişlerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerine yer verildi.

Sanatçının durumu:

Kazada Sinan Özen ile aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

HIZIR ÖZEN (SOLDA) VE SİNAN ÖZEN (SAĞDA)

HIZIR ÖZEN (SOLDA) VE SİNAN ÖZEN (SAĞDA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı
images

Konya'da Beyşehir ve Hüyük yollarında iki ayrı kaza: üç yaralı
images

Bungalov evde çiftin silahlı ölümü üzerine soruşturma
images

Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Massad'tan Hazar Gölü için altı maddelik koruma ve kalkınma çağrısı

Midyat Devlet Hastanesi sahada dayanışma sergileyip turnuvayı ikinci tamamladı

Konya'da Beyşehir ve Hüyük yollarında iki ayrı kaza: üç yaralı

Kılıçdaroğlu, Ecevit'in mirasını anımsattı: Devlet Mezarlığı'nda 20'nci yıl ziyareti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam