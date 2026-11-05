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BŞEÜ Pekin'de akademik iş birliği kapılarını araladı

BŞEÜ, Pekin'deki CACIE 2026 ve CEE 2026'da Türkiye'yi temsil etti; Asya üniversiteleriyle akademik iş birliği ve öğrenci değişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ Pekin'de akademik iş birliği kapılarını araladı

Pekin'deki organizasyonlar:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen uluslararası eğitim organizasyonları CACIE 2026 ve CEE 2026 (China Education Expo)'ya katılarak Türkiye'yi temsil etti. Etkinliklerde dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteler, akademisyenler ve eğitim kuruluşlarıyla bir araya gelindi; yükseköğretimde uluslararasılaşma ve iş birliği olanakları ele alındı.

ikili görüşmeler ve öncelikli ülkeler:

Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi temsilcilerinin yürüttüğü ikili görüşmelerde, Tayland, Kore, Kazakistan ile Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan bölgesindeki üniversitelerin temsilcileriyle bir araya gelindi. Görüşmelerde ortak akademik çalışmalar, program eşleştirmeleri ve öğrenci ile personel değişim modelleri değerlendirildi.

Study in Türkiye pavilyonu ve tanıtım:

China Education Expo kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı organizasyonuyla kurulan Study in Türkiye pavilyonunda Türkiye'den 52 üniversite ve 2 kamu kurumu olmak üzere toplam 54 kurum yer aldı. Pavilyonda Türk üniversitelerinin eğitim ve araştırma altyapıları, program çeşitliliği ve uluslararası imkanları uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Etkinliklerde elde edilen temaslar, farklı coğrafyalardan akademik ortaklıkların kurulması ve öğrenci-personel hareketliliğinin artırılması açısından fırsat sunuyor. Üniversite yetkilileri, görüşmelerin somut proje ve değişim protokollerine dönüşmesi için takip çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Gerçekleştirilen temaslarla BŞEÜ’nün özellikle Asya ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarıyla yeni akademik ortaklıklar kurması ve uluslararası öğrenci-personel hareketliliği imkanları geliştirmesi hedefleniyor".

BŞEÜ TÜRKİYE&#039;Yİ TEMSİL ETTİ

BŞEÜ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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