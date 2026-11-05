fark edilince saldırdı: marketten ürün çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir markette meydana gelen olayda, reyondan aldığı ürünleri ödemeden çıkarmaya çalışırken fark edilen bir kişi güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Olayı araştıran ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak adli makamlara sevk etti.

olay anı ve yaralanma:

Edinilen bilgiye göre şüpheli market reyonundan yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü aldı ve ödeme yapmadan mağazadan çıkmaya çalıştı. Kendini fark eden güvenlik görevlisine karşı şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine yönelik kesici aletle saldırıda bulunduğu, ardından kaçtığı belirtildi. Yaralanan görevlinin durumu hakkında emniyet açıklamasında detay verilmedi.

yakalanma ve adli süreç:

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası