Öğrencilerine alkışlarla veda eden 39 yıllık öğretmen

İdris Demirci 39 yıllık öğretmenlik yaşamına okulda veda etti

Osmaniye merkez Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesinde görev yapan İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İdris Demirci (65), 39 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencilerin katıldığı programda Demirci için bir veda etkinliği düzenlendi.

veda töreni:

Programda öğretmene çiçek takdim edildi ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Meslektaşları ve öğrenciler, Demirci'nin eğitime adadığı yılları anarak teşekkürlerini iletti ve birlikte geçirdikleri anılardan söz etti.

son ders ve koridor anları:

Demirci, son dersinin ardından okul koridorlarında öğrenciler ve meslektaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Okulun merdivenlerinden son kez inerken el sallayarak veda eden öğretmen, uğurlama sırasında alkışlarla uğurlandı; tören boyunca duygusal anlar görüldü.

İDRİS DEMİRCİ, SON DERSİNİN ARDINDAN ÖĞRENCİLERİ VE MESLEKTAŞLARININ ALKIŞLARI EŞLİĞİNDE GÖREV YAPTIĞI OKULDAN UĞURLANDI.