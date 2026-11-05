Kağıthane'de hücre evi çökertildi: suikast planıyla bağlantılı 4 kişi yakalandı

Kağıthane'de hücre evine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane ve Eyüpsultan'da yürüttüğü saha çalışmaları, Kağıthane'de bir hücre evinin tespit edilmesiyle sonuçlandı. Adrese düzenlenen operasyonda ikamette bulunan B.A., S.D., T.İ. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7,62 milimetre fişek, ayrıca bir ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Emniyet kaynakları, operasyonun planlı saha çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiğini belirtiyor.

şüpheliler ve iddialara ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin il dışından İstanbul'a gelip kiraladıkları evde eylem hazırlığı yaptıkları ve hedeflerinde iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet çevrelerinde tanınan bir iş insanının bulunduğu iddia edildi. Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydının bulunduğu; S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Soruşturma ve gözaltı işlemleri devam ediyor; yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve adli süreç çerçevesinde ek işlemlerin yapılacağını açıkladı.

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