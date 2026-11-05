İzmir’de aynı aileyi vuran iki kaza: önce ölüm, sonra benzer son

İzmir'de tekrarlayan trafik trajedisi

İzmir'de 5 ay önce Bornova'da meydana gelen kazada yol arkadaşı Ömer Çetinkaya (41) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ramazan Özdemir (20) hafif yaralı kurtulmuştu. İlk kazaya neden olduğu belirlenen otomobil sürücüsü V.A. (28) hakkında açılan dava sonuçlandı ve mahkeme sanığa indirim uygulamadan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ilk kaza ve hukuki süreç:

İlk kaza 2024 yılında Bornova ilçesinde, iddialara göre bir otomobilin kural ihlali nedeniyle gerçekleşti. Olayın ardından yürütülen soruşturma ve 2,5 yıllık yargılama süreci sonunda mahkeme, V.A.'yı bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan cezalandırdı. Karar, Çetinkaya ailesinin avukatı ve yakınları tarafından hukuki anlamda tatmin edici bulundu.

ikinci kaza ve ailelerin tepkisi:

Yargılama sonrasında, ilk kazadan yaklaşık 5 ay sonra bir başka trafik kazası yaşandı. Bu kez motosikletin sürücüsü E.G. (21) idaresindeki araçta yolcu konumunda bulunan Ramazan Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir'in ilk kazadan aylar sonra benzer bir şekilde motosiklet kazasında vefat etmesi, olayı kamuoyunda sinematik bir kurguyla, Son Durak filmini anımsatan bir vaka haline getirdi.

Ölen yolcu Ömer Çetinkaya'nın eşi Semra Çetinkaya, yaşadıkları süreci anlatırken duygusal ifadeler kullandı: "8 Mayıs 2024 tarihinde eşim bu acı kazayı geçirdi. Çok güzel bir evliliğimiz vardı, 3 yıllık evliydik. Güzeller güzeli 2 yaşında bir kızımız vardı. Oğlumuzu da henüz kucağımıza almıştık, 3 aylıktı. Peri masalı gibi geçen hayatımız bir anda altüst oldu." Semra Çetinkaya, kazanın ardından hem ekonomik hem duygusal olarak zorlandıklarını, çocuklarına durumu pedagog eşliğinde açıkladığını belirtti.

Çetinkaya ailesinin avukatı Fatih Kurdoğlu ise ikinci kazanın oluş şeklini "adeta ünlü Son Durak filmi gibiydi" sözleriyle özetledi. Kurdoğlu, ikinci kazada hayatını kaybeden kişinin dosya boyunca sanık olarak yargılanan kişi yönünden ceza davasının düştüğünü, bunun mahkeme heyetini şaşırttığını söyledi. Ayrıca ikinci kaza sonrası karşı tarafın ailesinin gelip "Biz size borcumuzu ödedik" şeklinde beyanda bulunmasının da onları şaşırttığını ve üzdüğünü aktardı.

Olay, hem trafik güvenliği hem de adli süreçler açısından dikkat çekerken, iki ayrı kazanın aynı ailenin hayatını derinden etkilemesi yerel kamuoyunda geniş yankı buldu. Yetkililer ve aileler, kazaların nedenleri ve alınabilecek önlemler üzerine soruların devam ettiğini ifade etti.

OLAY YERİ (ARŞİV)