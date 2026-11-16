Siirt'te 15 kasım operasyonunda 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt operasyonu:

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 15 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen planlı çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen madde ve işlem süreci:

Operasyonda bulunan metamfetaminin miktarı ekipler tarafından tespit edilip kayıt altına alındı. Olayla ilgili ilk aşamada 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte toplam 3 şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin niteliği ve miktarı, soruşturma dosyasına eklendi.

şüphelilerin durumu ve soruşturmanın gidişatı:

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi ve benzer operasyonların süreceğinin altını çizdi.

SİİRT’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİLO 924 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ