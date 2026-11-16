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Halil Umut Meler Parken'de son hafta karşılaşmasında görev alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-Norveç maçını yönetecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Halil Umut Meler Parken'de son hafta karşılaşmasında görev alacak

maç detayları:

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Parken Stadyumu'nda yapılacak Danimarka-Norveç maçında düdük çalacak. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

hakem kadrosu:

Maçta yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak. Video hakemlik sisteminde İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak AVAR olarak yer alacak.

UEFA takviminde son haftaya girilirken, bu atama Meler'in uluslararası müsabakalardaki görevlendirmelerinden biri olarak kayda geçiyor.

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER, DANİMARKA İLE NORVEÇ ARASINDA OYNANACAK UEFA ULUSLAR A LİGİ...

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER, DANİMARKA İLE NORVEÇ ARASINDA OYNANACAK UEFA ULUSLAR A LİGİ MAÇINI YÖNETECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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