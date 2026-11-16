Halil Umut Meler Parken'de son hafta karşılaşmasında görev alacak

maç detayları:

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Parken Stadyumu'nda yapılacak Danimarka-Norveç maçında düdük çalacak. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

hakem kadrosu:

Maçta yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak. Video hakemlik sisteminde İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak AVAR olarak yer alacak.

UEFA takviminde son haftaya girilirken, bu atama Meler'in uluslararası müsabakalardaki görevlendirmelerinden biri olarak kayda geçiyor.

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER, DANİMARKA İLE NORVEÇ ARASINDA OYNANACAK UEFA ULUSLAR A LİGİ MAÇINI YÖNETECEK.